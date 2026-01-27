Babnet   Latest update 07:34 Tunis

فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69785838690257.25336311_pkojmeniqhfgl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 06:44 قراءة: 1 د, 17 ث
      
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لفائدة مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سنّ 15 عامًا.

وينصّ التشريع على منع القاصرين دون 15 عامًا من النفاذ إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصّات الإلكترونية، على أن يظلّ النصّ في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي حتى يدخل حيّز النفاذ.


ولا يحدّد القانون بدقّة المنصّات المشمولة بالحظر، غير أنّه يستثني صراحة الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، كما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة.


وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون أقلّ صرامة، إذ كانت تسمح للقاصرين باستخدام بعض المنصّات بموافقة الوالدين، غير أنّ هذا البند تمّ إسقاطه في الصيغة النهائية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.

وحظي التشريع بدعم واسع من نوّاب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل البرلمان.

وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة إكس:
«هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة».

وأكّد الرئيس الفرنسي رغبته في دخول الإجراء حيّز التنفيذ مع بداية السنة الدراسية المقبلة، مضيفًا:
«اعتبارًا من الأوّل من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيرًا، وسأحرص على ذلك».

ويُذكر أنّ فرنسا كانت قد حاولت، قبل سنوات، فرض حدّ أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، غير أنّ القانون آنذاك لم يكن قابلًا للتطبيق بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. ولا يزال مدى توافق النصّ الجديد مع قانون الاتحاد الأوروبي محلّ نقاش.

وفي السياق ذاته، صوّت البرلمان الأوروبي خلال العام الماضي بأغلبية واسعة على الدعوة إلى تحديد سنّ أدنى موحّد داخل الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ التقرير الصادر في الغرض لا يتمتّع بقوة قانونية ملزمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322620

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-12
15°-12
16°-11
12°-8
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>