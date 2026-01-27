فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما

«هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة».

«اعتبارًا من الأوّل من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيرًا، وسأحرص على ذلك».

صوّتت، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لفائدةوينصّ التشريع على، على أن يظلّ النصّحتى يدخل حيّز النفاذ.ولا يحدّد القانون بدقّة، غير أنّه يستثني صراحة، كما لا يشملوكانت النسخة الأولى من مشروع القانون أقلّ صرامة، إذ كانت تسمح للقاصرين باستخدام بعض المنصّات، غير أنّ هذا البند تمّ إسقاطه في الصيغة النهائية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.وحظي التشريع بدعم واسع من نوّابداخل البرلمان.وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصةوأكّد الرئيس الفرنسي رغبته في، مضيفًا:ويُذكر أنّ فرنسا كانت قد حاولت، قبل سنوات،لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، غير أنّ القانون آنذاك. ولا يزالمحلّ نقاش.وفي السياق ذاته، صوّتخلال العام الماضي بأغلبية واسعة علىلاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ التقرير الصادر في الغرض