الصحة العالمية تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وتأمل بعودتها لاحقا

Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 06:21 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، وأعربت عن أملها في عودة هذه الدولة لاحقا للمشاركة الفعالة في المنظمة.

وجاء في بيان المنظمة: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإخطار الولايات المتحدة بانسحابها من منظمة الصحة العالمية - هذا القرار يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أمانا ... نأمل أن تعود الولايات المتحدة في المستقبل إلى المشاركة الفعالة في منظمة الصحة العالمية".


وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رسميا انسحابها من منظمة الصحة العالمية في 22 جانفي ، بعد مرور عام بالضبط على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لبدء عملية الانسحاب.


وذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة "لم تعد تشارك في أعمال منظمة الصحة العالمية"، لكنه أوضح لاحقا أن الولايات المتحدة لم تنفذ جميع الشروط الرسمية اللازمة للانسحاب، بما في ذلك إخطارها بالقرار في الوقت المناسب وتسوية التزاماتها المالية.

ومنظمة الصحّة العالمية (WHO)، هي وكالة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. تأسست في 7 أفريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ولديها ستة مكاتب إقليمية و150 مكتبا ميدانيا في جميع أنحاء العالم. وهي أكبر منظمة صحية حكومية دولية على المستوى الدولي.
