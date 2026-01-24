قبلي: انطلاق حملة "قفة رمضان" لجمع التبرعات المالية والعينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقبلي وهيئاتها المحلية بكل من سوق الاحد ودوز في حملة قفة رمضان تحت شعار "قفة منك ...بسمة منهم ...قفة رمضان خير يتقسم"، وفق الكاتب العام للهيئة الجهوية مصباح زرقان.وأوضح زرقان، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن هذه البادرة التي دأب الهلال الأحمر على تنظيمها سنويا تتمثل في جمع الإعانات العينية المتكوّنة أساسا من المواد الغذائية الى جانب الإعانات المالية، وتوزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لمساعدتها على تلبية حاجياتها خلال الشهر الكريم.وأشار إلى أن الهيئة الجهوية للهلال الأحمر لديها قاعدة بيانات تضم حوالي 1010 عائلات مسجلة تحتاج المساعدة، وسيشمل التدخل التكفل بعدد منها عبر تمكينها من قفة كل أسبوع تحتوي مواد غذائية ولحوم وغلال، معربا عن أمله في أن تمكن المساعدات من تلبية حاجيات على الأقل 50 بالمائة من العائلات المستهدفة.وفي ذات الإطار، انطلقت جمعية "قبلي ناس الخير" في تنظيم بادرة قفة رمضان تحت شعار "من خيرك اطعم غيرك" وذلك عبر جمع المساعدات العينية والمادية، وفق ما أكده منسق هذه البادرة صلاح الدين بن حمد لوكالة "وات".وبيّن بن حمد أنه سيتم العمل خلال هذه السنة على توفير 50 قفة تترواح قيمتها بين 160 و170 دينار تحتوي على كافة مستلزمات العائلة من خضر وغلال ولحوم وذلك خلافا للسنوات الماضية التي تم خلالها توفير ما بين 100 و 150 قفة، معبرا عن أمله في أن تمكن المساعدات الجاري جمعها من تغطية أكثر من العدد المبرمج لهذه السنة.