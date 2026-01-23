Babnet   Latest update 14:29 Tunis

مدريد ترفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6767d0bf612206.29564140_imnekoqgjlpfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 13:21
      
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد لن تشارك في "مجلس السلام" المخصص لوضع قطاع غزة، وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن حكومة المملكة اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "عند الحديث عن 'مجلس السلام' بشأن غزة، أبلغ رئيس الحكومة عن قرار السلطات الإسبانية بعدم الانخراط في هذه المبادرة. وأوضح أن هذا القرار ينبع من التزام إسبانيا الثابت بدعم النظام العالمي المتعدد الأطراف، والقانون الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة".


وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن مستقبل فلسطين يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم، وأن مسائل التعايش السلمي والأمني بين فلسطين وإسرائيل ينبغي حلها عبر الحوار المباشر بين الطرفين. وأشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستدامة يظل قائما على تطبيق حل الدولتين.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن تشكيل "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة.

كما أرسلت إدارة الرئيس دعوات للمشاركة في أعمال هذا المجلس إلى رؤساء نحو 50 دولة، وقد أفادت العديد من هذه الدول علنا خلال الأيام الماضية بأنها تلقت الدعوة من الرئيس الأمريكي.

وشملت قائمة المدعوين دولا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، كما شملت روسيا وبيلاروس وأوكرانيا والعديد من الدول العربية. وفي يوم الأربعاء، أفاد المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، بأن واشنطن حصلت على موافقة 20 إلى 25 دولة على المشاركة في أعمال المجلس.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، إنه من المتوقع أن ترفض باريس دعوة للمشاركة في مجلس السلام لقطاع غزة، فيما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن بلادها لن توقع على ميثاق "مجلس السلام"، بسبب مخاوف من مشاركة روسيا فيها.

كما أعلنت السويد والنرويج رفضهما المشاركة في مبادرة "مجلس السلام".
