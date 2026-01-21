ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لـ«القبة الذهبية»

أكد الرئيس الأمريكيأنتمثل عنصرًا بالغ الأهمية في إنشاء، معتبرًا أنها ضرورية للأمن القومي الأمريكي وللأمن الدولي على حدّ سواء.وقال ترامب، في مقابلة مع قناة، إن الجزيرة «بالغة الأهمية للقبة الذهبية، وبالغة الأهمية للأمن الوطني، بل وللأمن الدولي في واقع الأمر».وتجدر الإشارة إلى أنتابعة لـ، غير أن ترامب جدّد تأكيده أن الجزيرة. وفي المقابل، حذّرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة تمسّكها بـويُذكر أن ترامب سبق، خلال ولايته الرئاسية الأولى، أن، كما عبّر فيعن ثقته بإمكانية، وهو ما أثار آنذاك موجة واسعة من الجدل السياسي والدبلوماسي.