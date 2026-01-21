ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لـ«القبة الذهبية»
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غرينلاند تمثل عنصرًا بالغ الأهمية في إنشاء نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، معتبرًا أنها ضرورية للأمن القومي الأمريكي وللأمن الدولي على حدّ سواء.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة NewsNation، إن الجزيرة «بالغة الأهمية للقبة الذهبية، وبالغة الأهمية للأمن الوطني، بل وللأمن الدولي في واقع الأمر».
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تابعة لـ الدنمارك، غير أن ترامب جدّد تأكيده أن الجزيرة ينبغي أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وفي المقابل، حذّرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة تمسّكها بـ سيادتها ووحدة أراضيها.
ويُذكر أن ترامب سبق، خلال ولايته الرئاسية الأولى، أن اقترح شراء غرينلاند، كما عبّر في مارس 2025 عن ثقته بإمكانية ضمّها بشكل مباشر، وهو ما أثار آنذاك موجة واسعة من الجدل السياسي والدبلوماسي.
