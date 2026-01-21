Babnet   Latest update 09:56 Tunis

الذهب يحطّم حاجز 4800 دولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ff6f05dfdfc8.57359807_fepkjlgqhmnoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 08:47
      
سجّل الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا حاجز 4800 دولار للأونصة، مدعومًا بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وجاء هذا الارتفاع عقب تبادل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند**.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4818.03 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى قياسيًا بلغ 4836.24 دولارًا.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فيفري بنسبة 1% إلى 4813.50 دولارًا للأونصة.


وكان ترامب قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، رافضًا استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، معتبرًا أنها ضرورية لأغراض أمنية.

في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم للترهيب، في انتقاد لتلويح ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة إذا لم تسمح أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، بعد موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية على خلفية هذه التصريحات.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وتزايد المخاطر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 94.68 دولارًا للأونصة، بعد تسجيلها مستوى قياسيًا عند 95.87 دولارًا في جلسة سابقة.
كما صعد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 2485.50 دولارًا للأونصة بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 2511.80 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1873.18 دولارًا.
