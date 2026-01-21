الذهب يحطّم حاجز 4800 دولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

سجّل الذهب، اليوم الأربعاء،، مدعومًا بارتفاع الطلب علىوتراجع الدولار، في ظل تصاعدوجاء هذا الارتفاع عقب تبادلوحلفائها فيدونالد ترامبغرينلاند**.وارتفع الذهب فيبنسبةليصل إلىبحلول الساعة، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى قياسيًا بلغكما صعدتتسليم فيفري بنسبةإلىوكان ترامب قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأنهعن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، رافضًا استبعادعلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، معتبرًا أنها ضرورية لأغراض أمنية.في المقابل، قال الرئيس الفرنسيإن أوروبا، في انتقاد لتلويح ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة إذا لم تسمح أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.وتراجعإلى قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل، بعد موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية على خلفية هذه التصريحات.وعادة ما يستفيد الذهب، الذي، منوتزايد المخاطر.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعتبنسبةإلى، بعد تسجيلها مستوى قياسيًا عندفي جلسة سابقة.كما صعدبنسبةإلىبعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند، فيما ارتفعبنسبةإلى