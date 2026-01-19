Babnet   Latest update 07:01 Tunis

كاس الامم الافريقية - السنغالي ساديو ماني افضل لاعب والمغربي ياسين بونو افضل حارس مرمى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696dc5f5f17725.67530150_pqfnkohiejmgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 06:17
      
تم اختيار مهاجم منتخب السنغال ساديو ماني افضل لاعب في نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة القدم التي اسدل عليها الستار اليوم الاحد.
وتحصل المغربي ياسين بونو على جائزة افضل حارس مرمى ومواطنه ابراهيم دياز على جائزة افضل هداف بينما عادت جائزة اللعب النظيف للمنتخب المغربي.
وأحرز المنتخب السنغالي لقب البطولة اثر فوزه في الدور النهائي على نظيره المغربي بهدف دون رد بعد التمديد.



