سعر خام برنت يتجاوز 64 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 5 ديسمبر 2025

وكالات - أظهرت بيانات التداول، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية بنحو 1 بالمائة، حيث تجاوز سعر خام برنت عتبة 64 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر 2025.



وبحلول الساعة 19:36 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.11 بالمائة لتبلغ 64.04 دولارًا للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر الماضي.







كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 1.32 بالمائة لتصل إلى 59.73 دولارًا للبرميل.





ويأتي هذا الارتفاع بعد مكاسب طفيفة سُجلت نهاية الأسبوع الماضي، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، إذ بلغت 3.8 مليون برميل، إلى جانب ترقّب تطورات الوضع في فنزويلا.



وتواصل أسعار النفط منحاها الصعودي خلال تعاملات الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط الإيرانية نتيجة الاحتجاجات المتزايدة في إيران، ما يعزز الضغوط الصعودية على الأسواق العالمية.

