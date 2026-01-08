ترامب: مشروع قانون صلاحيات الحرب غير دستوري وينتهك المادة الثانية من الدستور بالكامل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، مشروع قانون صلاحيات الحرب، موضحا أنه ينتهك المادة الثانية من الدستور ويحد من صلاحيات الرئيس في إدارة شؤون الدفاع.



وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلب سلطاتنا للقتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف: "لا ينبغي أبدا انتخاب سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول وجوش هاولي وتود يونغ للمنصب مرة أخرى.. يعيق هذا التصويت إلى حد كبير الدفاع الأمريكي عن النفس والأمن القومي، و يقيد سلطة الرئيس كقائد عام".كما أوضح ترامب: "على أي حال، وعلى الرغم من غبائهم، فإن قانون سلطات الحرب غير دستوري، وينتهك تماما المادة الثانية من الدستور، كما حدده جميع الرؤساء وإداراتهم العدلية أمامي".وأكد ترامب أنه "سيتم إجراء تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بشأن هذا الموضوع بالذات".وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا.وقد تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي، بقرار من شأنه منع ترامب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.وأقر مجلس الشيوخ القرار بتصويت 52 مقابل 48، وبعد حصول الإجراء على أغلبية بسيطة في تصويت يوم الخميس، سينتقل إلى مجلس النواب.ويأتي التصويت بعد أيام من اعتقال القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.