كأس أمم إفريقيا 2025: الجزائر تدخل اختبار الكونغو الديمقراطية بطموح العبور إلى ربع النهائي

يدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 17:00، في صلب المنافسة الإقصائية عندما يلاقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، لحساب الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب، بطموح واضح يتمثل في اقتطاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وبعد إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بتحقيق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، يسعى زملاء القائد رياض محرز إلى مواصلة المشوار بنجاح أمام منافس يُعد من بين أقوى منتخبات البطولة في هذا الدور.



منافس عنيد واستعداد مضاعف



غيابات مؤثرة وتحدٍّ قائم



طاقم تحكيم مصري



ربع النهائي في الأفق



الجزائر – الكونغو الديمقراطية: الأفضلية التاريخية للخُضر



ويعي لاعبو المنتخب الجزائري حجم الرهان المطروح، حيث سيكونون مطالبين برفع نسق الأداء لمجابهة منتخب كونغولي أبان عنخلال مرحلة المجموعات.وبقيادة مدربه الفرنسي، بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور دون أي هزيمة، محققًا انتصارين وتعادلًا، ومعززًا موقعه كخصم صعب يعتمد على الضغط العالي والالتحامات الثنائية.ويعيش منتخب “الفهود” فترة إيجابية، بسلسلةفي مختلف المسابقات خلال الشهرين الأخيرين.وسيضطر مدرب المنتخب الجزائريإلى التعامل مع بعض الغيابات في الخط الخلفي، بغياب كل منبداعي الإصابة، إضافة إلىالذي لم يتعافَ بعد من زكام حاد.ورغم هذه الغيابات، تسود داخل التشكيلة الجزائرية أجواء من، مع تصميم جماعي على تجاوز هذا المنعرج الحاسم ومواصلة المشوار القاري.وأسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الرئيسي، بمساعدة، في حين سيكونحكمًا رابعًا.وفي حال التأهل، يلاقي المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي، المقرر يومعلى الساعة، منتخب، الذي كان قد تأهل أمس بعد فوزه العريض على موزمبيق برباعية نظيفة.تدخل الجزائر هذه المواجهة بسجل تاريخي إيجابي أمام الكونغو الديمقراطية. فمنذ أول لقاء رسمي بين المنتخبين خلال الألعاب الإفريقية سنة 1965 ببرازافيل، الذي انتهى بفوز الجزائر (4-1)، التقى الطرفان فيويميل الميزان لصالح “الخُضر” بتحقيقدون أي خسارة.وفي نهائيات كأس إفريقيا، فازت الجزائر في(1-0)، وتعادلت في، فيما انتهت المواجهات الودية أعوام 2002 و2008 و2019 جميعها بنتيجة (1-1).وتمنح هذه الأرقام أفضلية معنوية للمنتخب الجزائري قبل أول مواجهة إقصائية مباشرة بين المنتخبين في منافسة قارية، مع التأكيد على أن الحسم يبقى رهين الأداء فوق الميدان.