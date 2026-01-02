Babnet   Latest update 18:31 Tunis

أنجلينا جولي تزور معبر رفح وتلتقي مصابين فلسطينيين وتوجه رسالة مكتوبة لسكان غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958018f6cae76.55295715_klmfopqijgenh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 18:31 قراءة: 1 د, 5 ث
      
زارت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، معبر رفح من الجانب المصري حيث تابعت جهود الدعم الإنساني والتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما تفقدت عددا من المصابين الفلسطينيين.



وأجرت أنجلينا جولي، مبعوثة الأمم المتحدة السابقة لشئون اللاجئين، جولة في سيناء المصرية على عدد من مراكز تقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، منها معبر رفح الحدودي مع القطاع وبوابة عبور المساعدات إلى سكانه، وكذلك المركز اللوجيستي لتجميع وانطلاق المساعدات في مدينة العريش المصرية، كما زارت عددا من المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش.

ومن أمام معبر رفح البري، طالبت بدخول المساعدات في أقرب وقت للقضاء على المجاعة في غزة وإنهاء معاناة السكان هناك.


ووجهت أنجلينا، رسالة "محبة" مكتوبة إلى سكان غزة خلال تفقدها المخازن اللوجيستية للمساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وكتبت على إحدى العبوات الكرتونية للمساعدات التي شاركت في تعبئتها بنفسها: "أرسل إليكم محبتي"، وفي الأسفل توقيعها.

واطلعت النجمة الأمريكية، خلال الزيارة على آليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية التي يجري استقبالها برا وبحرا وجوا، ثم تجميعها وفرزها وإرسالها إلى غزة.

وأعربت عن تقديرها البالغ للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر بمؤسساتها والمجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، مشيدة بدور المتطوعين والعاملين في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات المختلفة، وبما يضمن وصولها إلى قطاع غزة.

واتجهت نجمة هوليود والوفد المرافق لها إلى مستشفى العريش، لتفقد المصابين والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج والدعم النفسي واستمعت لظروف إصابتهم وأوضاعهم الإنسانية.
