وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وأول رئيسة وزراء في بنغلاديش

وكالات - أعلن الحزب الوطني المعارض في بنغلاديش وفاة خالدة ضياء، أول رئيسة وزراء للبلاد، يوم 29 ديسمبر 2025 بعد صراع مع المرض.



وخالدة ضياء الرحمن تولت رئاسة الوزراء في بنغلاديش مرتين، أولاها من 1991 إلى 1996، وكانت زعيمة حزب بنغلاديش الوطني. واجهت اتهامات بالفساد أدت إلى سجنها سابقا، لكن أفرج عنها لأسباب صحية.كانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى مستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.لم يتم تحديد المكان الدقيق للوفاة في التقارير الأولية، لكنها كانت تعالج في مستشفى بدكا أو تحت الإقامة الجبرية هناك.