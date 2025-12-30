Babnet   Latest update 07:18 Tunis

وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وأول رئيسة وزراء في بنغلاديش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695369b6c2a547.09422003_onjpfkghmielq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 06:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أعلن الحزب الوطني المعارض في بنغلاديش وفاة خالدة ضياء، أول رئيسة وزراء للبلاد، يوم 29 ديسمبر 2025 بعد صراع مع المرض.

وفاة خالدة ضياء زعيمة المعارضة وأول رئيسة وزراء في بنغلاديش

وخالدة ضياء الرحمن تولت رئاسة الوزراء في بنغلاديش مرتين، أولاها من 1991 إلى 1996، وكانت زعيمة حزب بنغلاديش الوطني. واجهت اتهامات بالفساد أدت إلى سجنها سابقا، لكن أفرج عنها لأسباب صحية.
أخبار ذات صلة:
الحكم على رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء بالسجن 7 سنوات لإدانتها بالفساد
الحكم على رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء بالسجن 7 سنوات لإدانتها بالفساد...

كانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى مستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.


لم يتم تحديد المكان الدقيق للوفاة في التقارير الأولية، لكنها كانت تعالج في مستشفى بدكا أو تحت الإقامة الجبرية هناك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321086

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
16°-9
17°-9
19°-9
20°-13
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026