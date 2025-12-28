تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن

أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال "أرض الصومال" معتبرا الخطوة "طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة".



وشدد مجلس جامعة الدول العربية في البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال، شدد على الرفض العربي الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف، بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.



وأكد مجلس الجامعة العربية على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.وشدد مجلس الجامعة العربية على أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل زعزعة الامن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.وأكد المجلس على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية.واعتبر مجلس الجامعة العربية التحركات الإسرائيلية "محاولة خطيرة" لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية.وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيماً للقانون الدولي، والتأكيد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية.وأكد مجلس الجامعة العربية على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال، أو أي جزء منها بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.وأعلن المجلس عن تعاونه مع حكومة جمهورية الصومال لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.ودعا المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى "أرض الصومال" خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية.وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة دولة الإمارات بناء على طلب من جمهورية الصومال، لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال -ما يسمى "إقليم أرض الصومال"- والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.