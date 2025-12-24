Babnet   Latest update 06:54 Tunis

الذهب فوق 4500 دولار للمرة الأولى.. والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ff6f05dfdfc8.57359807_fepkjlgqhmnoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 06:04
      
تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فيفري المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولارًا للأونصة.



وجاء صعود الذهب مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وحقق الذهب ارتفاعًا قويًا خلال 2025 إذ صعد بنسبة 72% حتى الآن، مسجلًا مستويات قياسية لأكثر من مرة.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 72.35 دولارًا للأونصة، ومنذ بداية العام صعدت بنسبة 149%، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة الطلب الصناعي.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.9% إلى 2342.25 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارًا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 3% إلى 1919.70 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
