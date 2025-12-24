الذهب فوق 4500 دولار للمرة الأولى.. والفضة تصعد إلى مستويات قياسية
تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فيفري المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولارًا للأونصة.
وجاء صعود الذهب مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وحقق الذهب ارتفاعًا قويًا خلال 2025 إذ صعد بنسبة 72% حتى الآن، مسجلًا مستويات قياسية لأكثر من مرة.
كما ارتفعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 72.35 دولارًا للأونصة، ومنذ بداية العام صعدت بنسبة 149%، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة الطلب الصناعي.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.9% إلى 2342.25 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارًا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 3% إلى 1919.70 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
