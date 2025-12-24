الذهب فوق 4500 دولار للمرة الأولى.. والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فيفري المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولارًا للأونصة.



وجاء صعود الذهب مدفوعًا بزيادة الطلب على، وتوقعات بمواصلةالعام المقبل. وحقق الذهب ارتفاعًا قويًا خلالإذ صعد بنسبةحتى الآن، مسجلًا مستويات قياسية لأكثر من مرة.كما ارتفعتبنسبةإلى، ومنذ بداية العام صعدت بنسبة، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي، وإدراجها ضمن، إضافة إلى قوةوبخصوص، ارتفعبنسبةإلىبعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند، في حين زادبنسبةإلى، وهو أعلى مستوى له منذ