مادورو: "ترامب سيكون أفضل حالا" لو اهتم ببلاده بدلا من تهديد كاراكاس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a2dd8c76bf4.16645233_noglihkqmpefj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025
      
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ردا على نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر قواته بحصار فنزويلا، إن "ترامب سيكون أفضل حالا لو اهتم بشؤون بلاده بدلا من تهديد كاراكاس".

وقال مادورو في خطاب بث على التلفزيون العام: "الرئيس ترامب سيكون أفضل حالًا في بلده وفي العالم. سيكون أفضل حالًا في بلده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون أفضل حالًا في العالم لو اهتم بشؤون بلاده".

وكان ترامب قد أعلن سابقا أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط.

وفي خطوة تعد سابقة قانونية وسياسية مثيرة للجدل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية، مبررا ذلك بأنه يأتي من ضمن "جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات".
