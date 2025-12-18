Babnet   Latest update 23:12 Tunis

مصر.. وقف البحث عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض

Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
أوقفت السلطات المحلية في محافظة الفيوم المصرية، أعمال الحفر بحثا عن 3 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض خلال تنقيبهم غير الشرعي عن الآثار، وذلك بعد 7 أيام من البحث.

وشهدت عزبة الصعيدي التابعة لمركز الفيوم، الواقعة المأساوية قبل أسبوع عندما انهارت حفرة عميقة ناتجة عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار فوق 3 أشخاص بينهم شقيقان، داخل قطعة أرض فضاء؛ وبعد تلقي السلطات الأمنية بلاغا بالواقعة، بدأت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية أعمال الحفر بحثا عن المفقودين أو جثامينهم.



وتوقفت أعمال الحفر بحثا عن جثامين الضحايا نظرا لخطورة الأوضاع بالموقع وارتفاع منسوب المياه الجوفية واحتمالية تعرض المنازل المجاورة للانهيار.

وأوضح مصدر أمني أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة بسبب التدفق المستمر للمياه الجوفية داخل الحفرة وعدم استقرار التربة، منوها إلى أن عمق الحفرة بدأ بنحو 12 مترا قبل أن يتم تعميقها تدريجيا ليصل إلى قرابة 30 مترا، الأمر الذي شكل خطرا جسيما على سلامة فرق الإنقاذ والمنازل المحيطة بموقع الحادث.

وأشارت تحريات أجهزة الأمن في المنوفية، إلى أن الحادث وقع داخل قطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص، استعان بالمجني عليهم للتنقيب عن الآثار باستخدام أدوات بدائية، ما أدى إلى انهيار الأتربة عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الأرض وآخر متورط في الواقعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما خيمت حالة من الحزن والترقب على أهالي القرية انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.


الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
