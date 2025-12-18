Babnet   Latest update 22:14 Tunis

ربيع حريمات يتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69446e4dca60b3.20061039_ekglijqhfmonp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
تُوِّج نجم المنتخب المغربي محمد ربيع حريمات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب 2025، التي اختُتمت يوم الخميس في دولة قطر.

وجاء تتويج حريمات بعد الأداء المميّز الذي قدّمه طوال مشوار البطولة، حيث كان من أبرز عناصر المنتخب المغربي، وساهم بشكل لافت في قيادة أسود الأطلس إلى التتويج باللقب العربي عن جدارة واستحقاق.



وكان المنتخب المغربي قد أحرز لقب كأس العرب 2025 عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة.




