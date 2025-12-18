ربيع حريمات يتوّج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69446e4dca60b3.20061039_ekglijqhfmonp.jpg width=100 align=left border=0>

تُوِّج نجم المنتخب المغربي محمد ربيع حريمات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب 2025، التي اختُتمت يوم الخميس في دولة قطر.



وجاء تتويج حريمات بعد الأداء المميّز الذي قدّمه طوال مشوار البطولة، حيث كان من أبرز عناصر المنتخب المغربي، وساهم بشكل لافت في قيادة أسود الأطلس إلى التتويج باللقب العربي عن جدارة واستحقاق.









وكان المنتخب المغربي قد أحرز لقب كأس العرب 2025 عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة.





محمد ربيع حريمات يتسلم جائزة أفضل لاعب في البطولة #المغرب_بطل_كأس_العرب #كأس_العرب #FIFAArabCup pic.twitter.com/W7sXxHHGzH — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 18, 2025 وكان المنتخب المغربي قد أحرز لقبعقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأردني بنتيجةبعد التمديد، في اللقاء الذي احتضنهبالعاصمة الدوحة.