إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العرب بين الإمارات والسعودية بسبب الأمطار

أعلن منتخب الإمارات اليوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرر إلغاء مباراة المركز الثالث بكأس العرب التي جمعته بمنتخب السعودية بسبب تساقط الأمطار بغزارة والتي حالت دون استئناف اللقاء بعد الاستراحة بين الشوطين.



وكتب حساب المنتخب الإماراتي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "بقرار من الفيفا تم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب السعودي بسبب الأحوال الجوية".



وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي من المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.وكان المنتخب السعودي، المتوج بلقب كأس العرب مرتين عامي 1998 و2002، يطمح للعودة إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، غير أن مشواره توقف في الدور قبل النهائي عقب خسارته بهدف نظيف أمام المنتخب الأردني، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي.وفي مشواره بدور المجموعات، حل المنتخب السعودي ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على منتخب عمان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، وعلى منتخب جزر القمر 3-1 في الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارة بهدف نظيف أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة.وواصل "الأخضر" مشواره في البطولة بتجاوزه المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية بنتيجة 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوسيل.على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإماراتي إلى إنهاء مشاركته في البطولة محتلا المركز الثالث، بعد خسارته في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، في مباراة لم يتمكن خلالها "الأبيض" من مجاراة النسق الهجومي القوي للمنافس.