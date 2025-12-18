Babnet   Latest update 17:04 Tunis

إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العرب بين الإمارات والسعودية بسبب الأمطار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69441b5b94a5a7.68138554_ehmknljfqigpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 16:16 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن منتخب الإمارات اليوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرر إلغاء مباراة المركز الثالث بكأس العرب التي جمعته بمنتخب السعودية بسبب تساقط الأمطار بغزارة والتي حالت دون استئناف اللقاء بعد الاستراحة بين الشوطين.

وكتب حساب المنتخب الإماراتي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "بقرار من الفيفا تم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب السعودي بسبب الأحوال الجوية".



وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي من المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

وكان المنتخب السعودي، المتوج بلقب كأس العرب مرتين عامي 1998 و2002، يطمح للعودة إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، غير أن مشواره توقف في الدور قبل النهائي عقب خسارته بهدف نظيف أمام المنتخب الأردني، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي.

وفي مشواره بدور المجموعات، حل المنتخب السعودي ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على منتخب عمان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، وعلى منتخب جزر القمر 3-1 في الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارة بهدف نظيف أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة.

وواصل "الأخضر" مشواره في البطولة بتجاوزه المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية بنتيجة 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوسيل.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإماراتي إلى إنهاء مشاركته في البطولة محتلا المركز الثالث، بعد خسارته في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، في مباراة لم يتمكن خلالها "الأبيض" من مجاراة النسق الهجومي القوي للمنافس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320459


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
19°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :