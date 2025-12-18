نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بمبلغ فلكي

وكالات - المصادقة الإسرائيلية على صفقة غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المصادقة رسميًا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار.





مفاوضات طويلة وضغوط أمريكية



شروط التسعير والعودة إلى الواجهة



قلق إسرائيلي بعد الإعلان عن الصفقة



استثمارات وبنية تحتية



مخاوف تتعلق بأمن الطاقة



صلاحيات أوسع وتقارير رقابية



تحذيرات وانتقادات



وقال نتنياهو إن الحكومة صادقت مع مصر على، واصفًا إياها بـ، موضحًا أن قرار المصادقة جاء بعدلضمان تحقيقلإسرائيل.وأشار إلى أنه سيتجنب الخوض في تفاصيل الصفقة، مكتفيًا بالتأكيد على المصادقة الكاملة عليها، ومبينًا أن الصفقة ستُدرّ على خزينة الدولة نحووأضاف أن إسرائيل تعمل على استخراج الغاز من، معتبرًا أن الاقتصاد الإسرائيلي من بين الأفضل عالميًا.من جهته، أفاد وزير الطاقة الإسرائيليبأن مفاوضات صفقة الغاز مع مصر كانتوذكر موقعالإخباري أنمارست ضغوطًا كبيرة على إسرائيل للموافقة على الصفقة. كما أشارتإلى أن الإعلان عن المصادقة يمهّد لاجتماع محتمل بين نتنياهو والرئيس المصريفينهاية الشهر، في إطار مساعٍ أمريكية لتعزيز التفاهمات الإقليمية.وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي–المصري، الممتدة إلى غاية، إلى الواجهة بعد أن كانتبقرار إسرائيلي يهدف إلى ضمان مصالح تل أبيب والحصول علىويتمثل الشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل فيمقابل، بما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، مع تعويض أي خسائر عبر عائدات التصدير.وكان خبراء طاقة قد أفادوا بأن مصر، باعتباره أقل تكلفة مقارنة بأسعارفي سياق متصل، عبّرت صحيفةعنداخل إسرائيل عقب توقيع الصفقة، مشيرة إلى أنها تنص على تصدير نحومن الغاز الطبيعي على مدى، بقيمة تُقدّر بنحو(قرابة).وأكدت الصحيفة أن الصفقة تحملإلى جانب بعدها الاقتصادي، وتهدف إلىوتعزيز موقع إسرائيل كمزوّد طاقة إقليمي.وبيّنت أن تنفيذ الصفقة يتطلبفي البنية التحتية داخل إسرائيل، تُقدّر بين، تشملوتحديث خطوط النقل، مع توقعات بخلق فرص عمل وزيادة القدرة على تزويد السوق المحلية.وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة جاءت بعد مفاوضات ركّزت على مخاوف منوارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة أن الغاز يُستخدم في توليد نحوفي إسرائيل.واشترطت الحكومة، بحيث لا يتم تصدير أي كميات قبل تلبية الاحتياجات اليومية، إلى جانبتشمل سقفًا أقصى قدرهلكل وحدة حرارية، وربط الأسعار بالتضخم، ومنع فرض أسعار أعلى في العقود القصيرة مقارنة بالطويلة.ومن بين التعديلات الجوهرية، منحصلاحيات أوسع ابتداءً منلخفض حجم الصادرات لأسباب تتعلق بالإمداد أو المنافسة أو تلبية الطلب المحلي.كما نقلت الصحيفة عنإبداءها مفاجأتها من تصريحات رسمية، مؤكدة عدم اطلاعها على بنود ملزمة تضمن توريد الغاز للسوق المحلية، في ظل نزاع قائم مع شركاءوصل إلى التحكيم في لندن.ورغم تأكيد الحكومة التزامها بسياسة الحفاظ على الاحتياطيات، حذّر منتقدون من مخاطر تصدير كميات كبيرة من مورد محدود، ما قد يعرّض إسرائيل مستقبلًا إلىأوإذا لم تُكتشف حقول جديدة.وأشارت الصحيفة إلى أن حملةالمعنية بقضايا الطاقة اعتبرت أن ضغوط شركات الغاز أثمرت الموافقة على تصدير الكمية المطلوبة، مع تضمين إجراءات تتيح للدولة خفض الصادرات مستقبلًا لأسباب تنافسية، مؤكدة متابعتها لتنفيذ هذه الضمانات.