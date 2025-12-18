Babnet   Latest update 14:35 Tunis

نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بمبلغ فلكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a7cc468976a5.92890727_ijkohqgfpelmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 10:28
      
وكالات -

المصادقة الإسرائيلية على صفقة غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المصادقة رسميًا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار.


وقال نتنياهو إن الحكومة صادقت مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، واصفًا إياها بـالإنجاز الكبير، موضحًا أن قرار المصادقة جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.


وأشار إلى أنه سيتجنب الخوض في تفاصيل الصفقة لدواعٍ أمنية، مكتفيًا بالتأكيد على المصادقة الكاملة عليها، ومبينًا أن الصفقة ستُدرّ على خزينة الدولة نحو 58 مليار شيكل.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على استخراج الغاز من مياهها الإقليمية، معتبرًا أن الاقتصاد الإسرائيلي من بين الأفضل عالميًا.

مفاوضات طويلة وضغوط أمريكية

من جهته، أفاد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأن مفاوضات صفقة الغاز مع مصر كانت صعبة واستمرت لأشهر.

وذكر موقع «واللا» الإخباري أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا كبيرة على إسرائيل للموافقة على الصفقة. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن المصادقة يمهّد لاجتماع محتمل بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا نهاية الشهر، في إطار مساعٍ أمريكية لتعزيز التفاهمات الإقليمية.

شروط التسعير والعودة إلى الواجهة

وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي–المصري، الممتدة إلى غاية عام 2040، إلى الواجهة بعد أن كانت مجمّدة سابقًا بقرار إسرائيلي يهدف إلى ضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.

ويتمثل الشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل في رفع سعر الغاز المصدّر إلى مصر مقابل خفض السعر محليًا، بما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، مع تعويض أي خسائر عبر عائدات التصدير.

وكان خبراء طاقة قد أفادوا بأن مصر ستقبل بالسعر الجديد، باعتباره أقل تكلفة مقارنة بأسعار الغاز المسال عالميًا.

قلق إسرائيلي بعد الإعلان عن الصفقة

في سياق متصل، عبّرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن حالة قلق داخل إسرائيل عقب توقيع الصفقة، مشيرة إلى أنها تنص على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 18 عامًا، بقيمة تُقدّر بنحو 112 مليار شيكل (قرابة 34.7 مليار دولار).

وأكدت الصحيفة أن الصفقة تحمل بُعدًا استراتيجيًا إلى جانب بعدها الاقتصادي، وتهدف إلى تعميق العلاقات مع مصر وتعزيز موقع إسرائيل كمزوّد طاقة إقليمي.

استثمارات وبنية تحتية

وبيّنت أن تنفيذ الصفقة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية داخل إسرائيل، تُقدّر بين 15 و16 مليار شيكل، تشمل توسيع إنتاج حقل لوفيتان وتحديث خطوط النقل، مع توقعات بخلق فرص عمل وزيادة القدرة على تزويد السوق المحلية.

مخاوف تتعلق بأمن الطاقة

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة جاءت بعد مفاوضات ركّزت على مخاوف من تقويض الإمدادات المحلية وارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة أن الغاز يُستخدم في توليد نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل.

واشترطت الحكومة أولوية مطلقة للسوق المحلية، بحيث لا يتم تصدير أي كميات قبل تلبية الاحتياجات اليومية، إلى جانب ضوابط تسعير تشمل سقفًا أقصى قدره 4.70 دولارات لكل وحدة حرارية، وربط الأسعار بالتضخم، ومنع فرض أسعار أعلى في العقود القصيرة مقارنة بالطويلة.

صلاحيات أوسع وتقارير رقابية

ومن بين التعديلات الجوهرية، منح مفوض النفط بوزارة الطاقة صلاحيات أوسع ابتداءً من عام 2032 لخفض حجم الصادرات لأسباب تتعلق بالإمداد أو المنافسة أو تلبية الطلب المحلي.

كما نقلت الصحيفة عن شركة الكهرباء الإسرائيلية إبداءها مفاجأتها من تصريحات رسمية، مؤكدة عدم اطلاعها على بنود ملزمة تضمن توريد الغاز للسوق المحلية، في ظل نزاع قائم مع شركاء حقل تمار وصل إلى التحكيم في لندن.

تحذيرات وانتقادات

ورغم تأكيد الحكومة التزامها بسياسة الحفاظ على الاحتياطيات، حذّر منتقدون من مخاطر تصدير كميات كبيرة من مورد محدود، ما قد يعرّض إسرائيل مستقبلًا إلى الاعتماد على واردات الطاقة أو ارتفاع أسعار الكهرباء إذا لم تُكتشف حقول جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة «لوبي 99» المعنية بقضايا الطاقة اعتبرت أن ضغوط شركات الغاز أثمرت الموافقة على تصدير الكمية المطلوبة، مع تضمين إجراءات تتيح للدولة خفض الصادرات مستقبلًا لأسباب تنافسية، مؤكدة متابعتها لتنفيذ هذه الضمانات.


