كأس العرب 2025 ... بين الفوز الحاسم والحسابات المعقدة.. سيناريوهات تأهّل مصر إلى ربع نهائي كأس العرب

تشتعل المنافسة في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث تتسابق مصر والإمارات والكويت على بطاقة التأهّل الثانية إلى ربع النهائي، بعد أن حسم منتخب الأردن البطاقة الأولى بحصد العلامة الكاملة من أول جولتين.



وتُختتم منافسات المجموعة اليوم الثلاثاء بإقامة مواجهتين في توقيت واحد:



الأردن.. تأهّل مبكّر ورغبة في إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة



مصر.. فرص متعددة للتأهّل رغم التعادلين



1) الفوز على الأردن تأهل مباشر



2) التعادل مع الأردن التأهّل مشروط



3) الخسارة أمام الأردن فرصة أخيرة معقدة



الإمارات والكويت.. لا بديل عن الانتصار



السيناريو الأكثر تعقيدًا



البيت*.974*.نجح المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربيفي حجز أولى بطاقات المجموعة بعد الفوز على:* الإمارات (2-1)،* الكويت (3-1).ورغم ضمان التأهّل، شدّد السلامي وعدد من نجوم المنتخب، مثل، على أن مواجهة مصر ستكون بكل جدية، وأن هدفهم مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب البطولة.يدخل المنتخب المصري بقيادة المدرباللقاء حاملاً نقطتين من تعادلين (1-1) مع الكويت والإمارات، وتبقى أمامه عدة سيناريوهات للتأهل:لا يعتمد على أي نتيجة أخرى، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، ويتأهّلتعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة، حيث سيملك كل منهما نقطتين فقط.تظل حظوظ مصر قائمةإذا انتهت مباراة الإمارات والكويت، لأن المنتخبات الثلاثة ستلجأ عندها إلى:1. فارق الأهداف2. ثم نقاط اللعب النظيف3. ثم التصنيف العالميوهو سيناريو صعب ولكنه ممكن.يدخل المنتخبان مباراتهما بشعار واحد:* الفوز يرفع رصيد أي منهما إلى 4 نقاط، لكن التأهّل يبقىبنتيجة مباراة مصر والأردن.* في حالة الفوز مع تعادل مصر والأردن أو فوز الأردن، يضمن أحدهما التأهل.أما إذا تعادلا، فإن المنتخبين سيملكان نقطتين فقط، ما يمنح الأفضلية لمصر في حال تعادلها مع الأردن.إذا خسرَت مصر أمام الأردن، وتعادلت الإمارات مع الكويت، ستتساوى المنتخبات الثلاثة برصيد، مما يفتح الباب لحسابات دقيقة قائمة على:* فارق الأهداف،* ثم اللعب النظيف،* ثم الترتيب في التصنيف الدولي.ومع تعدد السيناريوهات وتشابك المعادلات، يبقى الفوز هو الطريق الأكثر أمانًا للمنتخب المصري لضمان العبور دون الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.