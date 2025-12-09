Babnet   Latest update 08:05 Tunis

كأس العرب 2025 ... بين الفوز الحاسم والحسابات المعقدة.. سيناريوهات تأهّل مصر إلى ربع نهائي كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937b981b74062.12462386_fenjokmhqligp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 06:52
      
تشتعل المنافسة في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث تتسابق مصر والإمارات والكويت على بطاقة التأهّل الثانية إلى ربع النهائي، بعد أن حسم منتخب الأردن البطاقة الأولى بحصد العلامة الكاملة من أول جولتين.

وتُختتم منافسات المجموعة اليوم الثلاثاء بإقامة مواجهتين في توقيت واحد:



مصر × الأردن على ملعب البيت*.
الكويت × الإمارات على ملعب 974*.

الأردن.. تأهّل مبكّر ورغبة في إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة

نجح المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي في حجز أولى بطاقات المجموعة بعد الفوز على:

* الإمارات (2-1)،
* الكويت (3-1).

ورغم ضمان التأهّل، شدّد السلامي وعدد من نجوم المنتخب، مثل علي علوان ويزن النعيمات ويزيد أبو ليلى، على أن مواجهة مصر ستكون بكل جدية، وأن هدفهم مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب البطولة.

مصر.. فرص متعددة للتأهّل رغم التعادلين

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب حلمي طولان اللقاء حاملاً نقطتين من تعادلين (1-1) مع الكويت والإمارات، وتبقى أمامه عدة سيناريوهات للتأهل:

1) الفوز على الأردن تأهل مباشر

لا يعتمد على أي نتيجة أخرى، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط.

2) التعادل مع الأردن التأهّل مشروط

يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، ويتأهّل بشرط تعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة، حيث سيملك كل منهما نقطتين فقط.

3) الخسارة أمام الأردن فرصة أخيرة معقدة

تظل حظوظ مصر قائمة فقط إذا انتهت مباراة الإمارات والكويت بالتعادل، لأن المنتخبات الثلاثة ستلجأ عندها إلى:

1. فارق الأهداف
2. ثم نقاط اللعب النظيف
3. ثم التصنيف العالمي

وهو سيناريو صعب ولكنه ممكن.

الإمارات والكويت.. لا بديل عن الانتصار

يدخل المنتخبان مباراتهما بشعار واحد: الانتصار ولا شيء غيره.

* الفوز يرفع رصيد أي منهما إلى 4 نقاط، لكن التأهّل يبقى مرهونًا بنتيجة مباراة مصر والأردن.
* في حالة الفوز مع تعادل مصر والأردن أو فوز الأردن، يضمن أحدهما التأهل.

أما إذا تعادلا، فإن المنتخبين سيملكان نقطتين فقط، ما يمنح الأفضلية لمصر في حال تعادلها مع الأردن.

السيناريو الأكثر تعقيدًا

إذا خسرَت مصر أمام الأردن، وتعادلت الإمارات مع الكويت، ستتساوى المنتخبات الثلاثة برصيد نقطتين، مما يفتح الباب لحسابات دقيقة قائمة على:

* فارق الأهداف،
* ثم اللعب النظيف،
* ثم الترتيب في التصنيف الدولي.


ومع تعدد السيناريوهات وتشابك المعادلات، يبقى الفوز هو الطريق الأكثر أمانًا للمنتخب المصري لضمان العبور دون الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.


