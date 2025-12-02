مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العرب 2025: قمة مغربية ومواجهة مصرية واختبار سعودي–عُماني
تتواصل منافسات كأس العرب 2025 المقامة في قطر بثلاث مباريات قوية اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في يوم كروي يحمل الكثير من الترقب للجماهير العربية.
مباراة المغرب × جزر القمر – 13:00
يفتتح المنتخب المغربي مباريات اليوم عندما يواجه جزر القمر على الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس.
ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق انطلاقة مثالية تمنحهم أفضلية مبكرة في مجموعتهم، فيما يطمح منتخب جزر القمر إلى مفاجأة تقلب حسابات البداية.
مباراة مصر × الكويت – 15:30على ملعب لوسيل، يلتقي المنتخب المصري بنظيره الكويتي في مواجهة تستأثر باهتمام واسع، باعتبارها الظهور الرسمي الأول للمدرب حلمي طولان مع الفراعنة.
المباراة تشكل اختبارًا حقيقيًا أمام منتخب كويتي يبحث بدوره عن التأكيد وتحقيق أولى نقاطه في البطولة.
مباراة السعودية × عُمان – 18:00تختتم مواجهات اليوم بلقاء عربي خالص يجمع بين السعودية وعُمان على الساعة السادسة مساءً.
وتُعد المباراة من أبرز مواجهات الجولة نظرًا لقيمة المنتخبين، وما يمتلكانه من طموح للوصول إلى الأدوار الإقصائية.
القنوات الناقلةتنقل مباريات اليوم عبر شبكة من القنوات الرياضية العربية، أبرزها:
* beIN SPORTS
* قنوات الكأس
* أبو ظبي الرياضية
* دبي الرياضية
* الكويت الرياضية
