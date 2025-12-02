مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العرب 2025: قمة مغربية ومواجهة مصرية واختبار سعودي–عُماني

تتواصل منافسات كأس العرب 2025 المقامة في قطر بثلاث مباريات قوية اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في يوم كروي يحمل الكثير من الترقب للجماهير العربية.



مباراة المغرب × جزر القمر – 13:00



مباراة مصر × الكويت – 15:30



مباراة السعودية × عُمان – 18:00



القنوات الناقلة



يفتتحمباريات اليوم عندما يواجهعلى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس.ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق انطلاقة مثالية تمنحهم أفضلية مبكرة في مجموعتهم، فيما يطمح منتخب جزر القمر إلى مفاجأة تقلب حسابات البداية.على ملعب لوسيل، يلتقيبنظيرهفي مواجهة تستأثر باهتمام واسع، باعتبارها الظهور الرسمي الأول للمدربمع الفراعنة.المباراة تشكل اختبارًا حقيقيًا أمام منتخب كويتي يبحث بدوره عن التأكيد وتحقيق أولى نقاطه في البطولة.تختتم مواجهات اليوم بلقاء عربي خالص يجمع بينعلى الساعة السادسة مساءً.وتُعد المباراة من أبرز مواجهات الجولة نظرًا لقيمة المنتخبين، وما يمتلكانه من طموح للوصول إلى الأدوار الإقصائية.تنقل مباريات اليوم عبر شبكة من القنوات الرياضية العربية، أبرزها: