13 قتيلا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصا وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي البلاد مساء اليوم، بعد ساعات من مقتل شخص بنيران مسيرة استهدفت سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان.



وأفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم عين الحلوة بصيدا، في حين تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن أن الاستهداف تم في محيط مسجد خالد بن الوليد، في الشارع التحتاني داخل المخيم، حيث اندلعت على إثرها حرائق في المكان.



وسُجل بعد الاستهداف تحليق مسيرة على علو منخفض جدا، من الزهراني إلى مكان الاستهداف في صيدا.وادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين يعملون في مجمع تدريب تابع لحركة لحماس في جنوب لبنان، مضيفا أن "مسلحي حماس يستخدمون المجمع بهدف تخطيط وتنفيذ مؤامرات إرهابية ضد قواتنا ودولتنا".وقتل شخص بنيران مسيّرة إسرائيلية أغارت مساء اليوم الثلاثاء على سيارة ببلدة بليدا في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وهو الاستهداف الثاني للبلدة بعد إلقاء مسيّرة قنبلة على حفارة في بلدة بليدا فجرا، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.وقتل مواطن لبناني صباح اليوم في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن الغارة التي استهدفت السيارة في بنت جبيل أدت إلى مقتل الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل، علي شعيتو.وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء السلسلة الشرقية والغربية وقرى البقاع الشمالي والهرمل، كما نفذ منذ ظهر اليوم غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية، وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.وتزامنت تلك الغارات مع تحليق مكثف ومركز للطيران المسيّر المعادي في أجواء بلدات قضاء النبطية والزهراني وعلى مستوى منخفض.ولفتت الوكالة إلى تعرض أطراف بلدتي حولا ومركبا بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد لرشقات نارية إسرائيلية من موقع عسكري مستحدث على الطريق الرابط بين البلدتين.وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلف مئات القتلى والجرحى.وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا.ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.