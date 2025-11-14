تاكر كارلسون ينتقد انشغال واشنطن بـ“إسرائيل” على حساب القضايا الداخلية

وجّه الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون انتقادات حادة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، متهماً الإدارة الأمريكية والأوساط السياسية في واشنطن بـ“الانشغال المفرط بإسرائيل” على حساب معالجة الملفات الداخلية الملحّة.



وفي تصريحات لاقت صدى واسعاً داخل الأوساط الأمريكية، اعتبر كارلسون أن "إسرائيل دولة صغيرة بلا موارد، وأهميتها مرتبطة بالدعم الأمريكي"، مضيفاً أن الحزب الجمهوري “خان ناخبيه” بسبب تركيزه المتواصل على هذا الملف.



“أنا لست ضد إسرائيل… لكن لماذا هي محور نقاشاتنا؟”



انتقاد التركيز على إيران



“سياسيونا يقضون وقتهم في دولة أخرى”



موقفه من ترامب



كارلسون أشار إلى أنّ سكان إسرائيل لا يتجاوزون، وأن قيمتها الاستراتيجية – بحسب وصفه –، بل من حجم المساندة الأمريكية لها، قائلاً:وتساءل عن سبب هيمنة الملف الإسرائيلي على النقاشات السياسية في الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه البلاد مشكلات داخلية تتطلب حلولاً عاجلة.وتطرق المذيع الأمريكي إلى السياسة المتشددة تجاه إيران، متسائلاً عن مدى “واقعية” الحديث عن حرب محتملة معها. وقال:كارلسون اتهم السياسيين الأمريكيين بأنهمبدلاً من الانشغال بأولويات المواطن الأمريكي.وفي سياق حديثه، تطرق كارلسون إلى الرئيس الأمريكي الحالي، مؤكداً أنه كان من أوائل داعمي حملته، لكنه استغرب أن تكون أول زيارة للرئيس بعد انتخابه موجّهة للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي “كرر زياراته للبيت الأبيض”.تصريحات كارلسون تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة. فقد تناول الكاتب الإسبانيفي صحيفةهذا الجدل، مشيراً إلى أنّ مقابلة كارلسون الأخيرة مع– الذي يوصف بالمتطرف – كشفت عن، بعيداً عن الخطاب التقليدي الداعم لترامب.