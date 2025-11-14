Babnet   Latest update 06:22 Tunis

فرنسا تهزم أوكرانيا وتحسم تأهلها رسميا إلى كأس العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916bf94ed1e98.19219922_hiqkjgfpnemol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025
      
تأهل منتخب فرنسا رسميا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء صعود منتخب "الديوك" عقب فوزه الكبير على ضيفه منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة مساء الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.



وجاءت أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، في الشوط الثاني، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وعاد مبابي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لفرنسا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 55 هدفا في 94 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فيما اختتم هوغو إيكيتيكي مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فرنسا، المتوج بكأس العالم عامي 1998 و2018، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إيسلندا وأوكرانيا، فيما يقبع منتخب أذربيجان في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.


يذكر أن المتصدر فقط سيصعد مباشرة للنهائيات، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل، لحجز مقعد في المونديال.

وتعتبر هذه هي المرة الـ17 التي يصعد خلالها منتخب فرنسا لكأس العالم والثامنة على التوالي، حيث لم يغب عن المونديال منذ نسخة البطولة عام 1994 بالولايات المتحدة.

كما أصبح منتخب فرنسا ثاني منتخب أوروبي يبلغ المونديال المقبل، بعدما سبقه المنتخب الإنجليزي، علما بأنه المنتخب الـ29 الذي يتأهل للبطولة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.


