صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69135f99507853.64094736_hepnilfgmqojk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 17:06
      
تقدم دفاع الفنان عمرو دياب بمذكرة طعن لمحكمة النقض، رافضا الحكم النهائي بتغريمة في واقعة صفع شاب خلال إحدى حفلاته، في تطور جديد يعيد إحياء واحدة من أبرز الواقعات الفنية المثيرة.

وكانت قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، بتأييد حكم بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت يبلغ 10 آلاف جنيه للشاب.

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2024، حيث وقعت الحادثة أثناء إحياء الفنان عمرو دياب، الملقب بـ"الهضبة"، إحدى حفلاته الغنائية داخل فندق فخم في القاهرة الجديدة.

وفي لحظة حماسية اقترب سعد أسامة الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاما، من دياب لالتقاط صورة تذكارية مع النجم، وسط حشد من الجماهير المتحمسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام دياب بتوجيه صفعة للشاب فجأة على وجهه، مصحوبة بنهرة حادة أمام الحضور، مما أثار صدمة الجمهور وانتشار الفيديو الذي التقطه أحد الشهود على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أسامة في محضر التحقيق أن الصفعة كانت "مؤلمة ومهينة"، وطالب بتعويض يصل إلى 5 ملايين جنيه، معتبرا الفعل اعتداء جنائيا يمس كرامته.

من جانبه نفت فرقة عمل دياب أي نية إيذاء، ووصفت الحادثة بأنها "رد فعل دفاعي" بعد أن شعر الفنان بالخطر جراء ضغط الشاب عليه في جمع غفير، مما أدى إلى دفعة يد اعتبرتها المحكمة صفعة.

أحالت النيابة العامة دياب بتهمة "التعدي البسيط"، بينما وجهت تهما مماثلة لأسامة بتهمة التعدي على الفنان، لكن المحكمة الأولى برأته في النهاية.


