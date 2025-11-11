الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عقب لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض تناول خلالها ملامح مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق



وفي مستهل المقابلة، سألت كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في "فوكس نيوز"، غيليان تيرنر، الرئيس الشرع عن تقييمه للّقاء الذي وصفته بأنه أحد أعلى أشكال التكريم في الولايات المتحدة، وما إذا كان قد قدّم التزامات محددة للرئيس ترامب، فضلا عن سؤالها عما إذا كانت العلاقات بين واشنطن ودمشق انتقلت بالفعل إلى مستوى التحالف؟.



وردّ الشرع قائلا: "على مدى الستين عاما الماضية كانت سوريا معزولة عن العالم، وانقطعت العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض منذ تأسيس الدولة السورية في أربعينيات القرن الماضي، وبعد سقوط النظام السابق، دخلت سوريا عهدا جديدا سيبنى على استراتيجية مختلفة مع الولايات المتحدة، وخاصة في إطار التحالف ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط. لقد شاركنا في معارك عديدة ضد داعش على مدى عشر سنوات، وخسرنا الكثير من قواتنا في هذه الحرب. ومن الضروري أن يكون الوجود العسكري الأمريكي في سوريا منسقا مع الحكومة السورية، لذا نحن بحاجة إلى حوار واتفاق واضح حول هذا الملف".وردا على أسئلة حول ماضيه وتصنيفه السابق على قوائم الإرهاب، قال الشرع إن تلك المرحلة "باتت من الماضي"، مؤكداً أنه لم يتطرق مع الرئيس ترامب إلى هذا الملف، وأضاف: "ركزنا على المستقبل وعلى فرص الاستثمار في سوريا، بحيث لا تُعتبر بعد الآن تهديدا أمنيا، بل شريكا جيوسياسيا يمكن للولايات المتحدة أن تستثمر فيه، لا سيما في قطاع استخراج الغاز".وعن موقفه من انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام التي ترغب إدارة ترامب في إشراكها فيها، قال الشرع: "وضع سوريا يختلف عن أوضاع الدول التي وقعت على الاتفاق. لدينا حدود مع إسرائيل، وهي تحتل الجولان منذ عام 1967. لسنا في وارد الدخول بمفاوضات مباشرة الآن، لكن ربما تساعدنا الإدارة الأمريكية الحالية على التوصل إلى مثل هذا النوع من المفاوضات".وعن ملف محاسبة الرئيس السابق بشار الأسد، قال الرئيس الشرع: "أنشأنا هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين بمن فيهم بشار الأسد".وفيا يتعلق بملف المفقودين الأمريكيين، قال الشرع: "خلال الحرب فقدت سوريا أكثر من 250 ألف شخص لا نعرف مصيرهم. التقيت والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس، وهي سيدة قوية التقت أيضا والدتي التي مرت بتجربة مشابهة حين ظنّت أنني متّ لمدة سبع سنوات. وطلبت من والدتي أن تنقل إليها تجربتها وإحساسها، وسأبذل قصارى جهدي لتزويدها وكل العائلات الأمريكية التي فقدت أبناءها بمعلومات دقيقة عن ذويهم".وفي ختام المقابلة، قالت غيليان تيرنر التي أجرت المقابلة مع الشرع، إن الرئيس السوري أخبرها بأن اجتماعه في البيت الأبيض استمر نحو ساعتين وكان "مذهلا"، وكشف أن الرئيس ترامب أهداه قبعة "ماغا"، مؤكدا أنه سيحملها معه لدى عودته إلى سوريا.