مصر.. حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام

أيدت محكمة جنايات مستأنف مصرية الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على أب تجرد من مشاعره وأنهى حياة ابنته الرضيعة بمحافظة البحيرة بطريقة مروعة، في جريمة هزت الرأي العام في مصر.



وشهدت محافظة البحيرة شمال القاهرة في جويلية 2023، جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري، حيث أقدم أب يدعى "محمود ش" في الثلاثينيات من عمره، على قتل ابنته الرضيعة "سما"، التي لم تتجاوز أشهرها القليلة، بسبب خلافات أسرية مع زوجته ناجمة عن إنجابها للإناث فقط.









وقعت الحادثة داخل منزل العائلة في إحدى قرى مركز إيتاي البارود، حيث داس المتهم رأس الطفلة بقدميه مرات عديدة، مما أدى إلى كسر عظام جمجتها ومفارقتها الحياة فورا، وسط صرخات الأم التي عجزت عن إنقاذها.



وجاء حكم محكمة جنايات مستأنف دمنهور بعد رفض استئناف قدمه المتهم. رافضة ادعاءات الدفاع بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو "مس شيطاني"، معتبرة أن الجريمة تمت بقصد وإصرار.



وأثارت الجريمة نقاشات واسعة حول تفشي العنف الأسري والتمييز الجنسي في المجتمعات الريفية المصرية، حيث يعاني الإناث من تهميش اجتماعي واقتصادي، وفقا لتقارير المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية.



وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة جرائم مشابهة في مصر، مثل قتل أطفال بسبب الفقر أو الغيرة، مما دفع الحكومة إلى تعزيز حملات التوعية ضد العنف الأسري، مع دعوات لتشديد العقوبات بموجب قانون العقوبات (المادة 234، عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام، لكن الظروف خففتها هنا).



