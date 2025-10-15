Babnet   Latest update 07:47 Tunis

فرنسا.. الاشتراكيون يرفضون سحب الثقة من الحكومة الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e376b00eaf92.62666131_kohpmeigqnfjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 06:27 قراءة: 1 د, 0 ث
      
صرّح زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بأن الحزب لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة.

وقد قدّمت أحزاب اليسار واليمين المتطرف بالفعل اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، التي تولّت مهامها يوم الاثنين.



ويواجه رئيس الوزراء بالفعل اقتراحين بسحب الثقة من حكومته من قِبل حزبي "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، ومن المتوقع التصويت عليهما في البرلمان يوم الخميس.
أخبار ذات صلة:
فرنسا تعلّق قانون إصلاح التقاعد حتى نهاية 2027...

وكان لوكورنو طلب من المشرعين، في وقت سابق عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته.

وألقى لوكورنو كلمته البرلمان لتوضيح أولويات ميزانيته، على أمل تفادي خسارة تصويت بحجب الثقة من شأنه أن يغرق فرنسا في المزيد من المستنقع السياسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف لوكورنو مجددا بتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية وإعادة ترتيب المشهد الحكومي، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض وانتقادات من عدة أطياف سياسية، اعتبرتها مجرد إعادة تدوير لوجوه سابقة لا تحمل حلاً فعلياً لتحديات البلاد، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسات الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح نظام التقاعد وإقرار الميزانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316667


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet30°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
25°-20
25°-18
26°-20
23°-19
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    