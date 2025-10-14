Babnet   Latest update 08:50 Tunis

حركة "جيل زد" تدعو لاستئناف احتجاجاتها في المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68edfd5c5d5995.43238926_nemqjfhiplkog.jpg width=100 align=left border=0>
By Mounir Neddi - Own work, CC BY-SA 4.0
Publié le Mardi 14 Octobre 2025
      
أعلنت حركة "جيل زد 212″ الشبابية المغربية أنها ستستأنف السبت تظاهراتها في عموم أنحاء المملكة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وإطلاق سراح "معتقلي الرأي"، وذلك بعد أن كانت قد قررت تعليق هذه الاحتجاجات.

وقالت الحركة التي لا تكشف هوية القيّمين عليها في بيان على موقع ديسكورد أمس الاثنين "نعلن تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في أغلب مدن المملكة يوم السبت".



ودعا البيان "كافة شباب المغرب وعموم المواطنات والمواطنين إلى الخروج بكثافة لدعم هذه الحركة، حتى تحقيق مطالبنا العادلة"، وفق تعبيره.

وخصّت الحركة بالذكر "الحق في تعليم جيد وصحة لائقة للجميع" و"محاربة الفساد" و"كأولوية قصوى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي على خلفية مشاركتهم السلمية" في تحركات احتجاجية.

كما تحدثت عن "حملة لمقاطعة منتجات"، دون إعطاء تفاصيل.

وكانت الحركة أعلنت السبت الماضي تعليق احتجاجاتها بعد تظاهرات يومية لنحو أسبوعين. وتخلل بعض تلك الاحتجاجات أعمال عنف وصدامات مع الشرطة في مدن عدة راح ضحيتها 3 قتلى.

وانطلقت هذه الحركة على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة 8 نساء حوامل بمستشفى عمومي في أغادير جنوبي البلاد.

وفي حين جددت الحكومة الخميس استعدادها للحوار مع "جيل زد 212" طالبت الحركة باستقالتها.

ودعا الملك محمد السادس في خطاب الجمعة إلى تسريع وتيرة برامج التنمية لتشغيل الشباب والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددا أيضا على محاربة الفوارق بين الجهات، دون أن يشير مباشرة إلى الاحتجاجات الشبابية.


