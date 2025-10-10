Babnet   Latest update 15:12 Tunis

خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e89cf798dc25.13551699_mhoilkgjfpneq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 06:42
      
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، مضيفا أنهم "أكدوا جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام".

وقال الحية في كلمة له حول وقف النار في غزة "إننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى حيث سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر فضلا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا".



وأضاف "تسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعًا أن الحرب انتهت بشكل تام، وسنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية استكمال باقي الخطوات والعمل على تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه وإنجاز حقوقه إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع الحية أن "العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي قطاع غزة من تضحيات وثبات وصبر".

وأضاف "أهالي قطاع غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره.. أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت".

وأكد الحية أنه "في ذكرى معركة 7 أكتوبر المجيدة نحيي شهداءنا من القادة مفجري الطوفان هنية والعاروري والسنوار والضيف".

وتابع "نقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال.. أبطال المقاومة أفشلوا كل ما خطط له العدو من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى".

وأعرب الحية عن "التقدير العميق للإخوة الوسطاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، ومن شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران".


