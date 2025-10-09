مصر.. مقتل بلوغر شهير وسط الشارع بالرصاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e77037bbb058.42031298_olhpingmqjekf.jpg width=100 align=left border=0>

لقي التيك توكر المصري يوسف شلش مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة عنيفة اندلعت في أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة.



وأفادت مصادر أمنية بأنه أثناء تجدُّد خلافات قديمة بين أطراف متنازعة، اندلعت مشاجرة في الشارع، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة نارية مستهدفةً شقيق يوسف شلش، إلا أن إحدى الرصاصات أصابت يوسف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه وسط الطريق.

