مصر.. مقتل بلوغر شهير وسط الشارع بالرصاص
لقي التيك توكر المصري يوسف شلش مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة عنيفة اندلعت في أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة.
وأفادت مصادر أمنية بأنه أثناء تجدُّد خلافات قديمة بين أطراف متنازعة، اندلعت مشاجرة في الشارع، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة نارية مستهدفةً شقيق يوسف شلش، إلا أن إحدى الرصاصات أصابت يوسف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه وسط الطريق.
ونُقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة، وخضع لعملية جراحية عاجلة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، صور ومقاطع فيديو تذكارية للراحل، مع تعليقات نعي من متابعيه وأصدقائه، رافقتها هاشتاغات مثل: #حقك_راجع_يا_خويا و#حق_يوسف_شلش_لازم_يرجع، فيما تداول نشطاء مقاطع من جنازته المهيبة التي شهدها حشد كبير من أهالي المنطقة.
