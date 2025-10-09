تصفيات مونديال 2026 (ساوتومي وبرانسيب-تونس) مباراة بشعار الفوز والاقناع

بعد ان حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام سنة 2026 بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، سيكون المنتخب التونسي مدعوا غدا الجمعة الى البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية وتعزيز صدارته لدى مواجهة مستضيفه منتخب ساوتومي وبرانسيب بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، قبل اختتام مشواره بهذه التصفيات باستقبال نظيره الناميبي يوم الاثنين المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالملعب ذاته.

ويخوض منتخب ساوتومي وبرانسيب مبارياته الدولية خارج ارضه بسبب عدم امتلاك ملعب مؤهل.





ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة متقدما على نظيره الناميبي بسبع نقاط كاملة بينما يقبع منتخب ساوتومي وبرانسيب في المرتبة الأخيرة بلا رصيد.وإذ يرنو أبناء المدرب ريكاردو مونسانتو الذين تجرعوا ثماني هزائم في التصفيات الى وقف نزيف عثراتهم وافتتاح عدادهم من النقاط، فإن زملاء المخضرم نعيم السليتي يتطلعون الى تأكيد فوزهم ذهابا بتاريخ 17 نوفمبر 2023 عندما أمطروا شباك المنتخب الملقب ب"الاصفر والاخضر" برباعية دون ردّ، تداول على تسجيلها كل من ياسين مرياح ويوسف المساكني وحمزة رفيع وفراس بالعربي.وتبدو المواجهة متأرجحة بين معطيين، أولهما كونها مباراة "تحصيل حاصل" بما توفره من فرصة لمنح عدد من الركائز الاساسية مجالا من الراحة وبالتالي تشريك بعض العناصر التي لم تتمتع بتوقيت لعب كبير، وثانيهما كونها تبقى مقابلة رسمية تفرض على المنتخب التونسي الخروج بالعلامة الكاملة لمزيد تسلق تصنيف الفيفا وتحسين مركزه الحالي السادس والاربعين عالميا، وهو ما أكد عليه الناخب سامي الطرابلسي عندما أشار إلى أن اللقاء لن يكون شكليا مشددا على ضرورة تحقيق الانتصار من اجل التقدم في الترتيب الدولي لضمان التواجد في المستوى الثالث عند سحب قرعة المونديال.وشهدت قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي ساو تومي وبرانسيب وناميبيا دعوة محمد امين الشارني الناشط في صفوف غوزتيبي التركي لتعويض مرتضى بن وناس محترف قاسم باشا التركي المصاب مقابل تواصل تجاهل يوسف سنانة مهاجم السيلية القطري الدعوة الموجهة له في استمرار للعبة لي الذراع التي تجمعه بالجامعة. كما سجلت القائمة عودة الثنائي الياس السخيري لاعب ارتكاز اينتراخت فرانكفورت الألماني ونادر الغندري مدافع اخمات غروزني الروسي، في حين سيحتجب عن الظهور كل من لاعبي الرواق الياس العاشوري محترف كوبنهاغن الدانماركي وعمر العيوني الناشط في صفوف هاكن السويدي لدواع صحية.ويتطلع المنتخب التونسي، الذي يواصل مشواره في التصفيات دون هزيمة، الى تحقيق انتصاره الخامس تواليا، مستندا الى صلابة دفاعه وفعالية هجومه، فقد اثبت زملاء ايمن دحمان من جهة تماسكهم الدفاعي بحفاظهم على نظافة الشباك في ثماني مباريات متتالية اضافة الى واقعية ادائهم الهجومي القادر على صنع الفارق باقل عدد من الفرص في مواجهة منتخب ساوتومي الذي يحتل المركز 195 عالميا وصاحب ثالث اضعف دفاع في التصفيات إلى جانب الكونغو بعد تلقي كل منهما 20 هدفا خلف السيشال (39 هدفا) وجيبوتي (28 هدفا).وازاء الفوارق الشاسعة في موازين القوى، ينتظر ان يدفع الاطار الفني بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا كاساسيين في المباراتين الفارطتين للنافذة الدولية الماضية امام ليبيريا في رادس وغينيا الاستوائية في مالابو ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال على غرار حارس مرمى الترجي الرياضي بشير بن سعيد والظهير الايمن لنادي نوركوبينغ السويدي معتز النفاتي ومتوسط ميدان فولسبورغ الالماني اسماعيل الغربي ولاعب رواق الشمال القطري نعيم السليتي والجناح الايسر لسلتيك الاسكتلندي سيباستيان تونكتي ومهاجم النادي الافريقي فراس شواط افضل هداف حاليا في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ومحترف فولسبورغ الياس سعد.على الصعيد الشخصي، يبحث الناخب الوطني سامي الطرابلسي عن المحافظة على سجله الخالي من الخسارة في المباريات الرسمية مع المنتخب التونسي منذ تعيينه مجددا على راس الجهاز الفني في شهر فيفري الماضي، اذ خاض الى حد الآن اربع مقابلات ضمن تصفيات المونديال كسبها جميعها امام ليبيريا ذهابا في مونروفيا 1-صفر وايابا في رادس 3-صفر ومالاوي في رادس 2-صفر وغينيا الاستوائية في مالابو 1-صفر.