أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام يوم الجمعة دعما لأسطول الصمود العالمي
أعلنت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا اليوم الأربعاء أنها دعت إلى إضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على التعامل مع أسطول الصمود العالمي الذي يسعى إلى نقل المساعدات إلى قطاع غزة.
ونُظمت احتجاجات في عدد من المدن الإيطالية في وقت متأخر اليوم، بما في ذلك في نابولي حيث أوقف المتظاهرون حركة القطارات في المحطة الرئيسية بعد تقارير ذكرت أن نحو 20 سفينة مجهولة شوهدت تقترب من الأسطول.
(رويترز)
