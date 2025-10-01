ستارمر: حزب العمال لن يسلم بريطانيا أبدا إلى "العدو" فاراج

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حزب العمال لن يسلم بريطانيا إلى حزب Reform UK، مؤكدا عزمه الدفاع عن سجل حكومته ومهاجمة ما وصفه بالوطنية الزائفة لنيجل فاراج.



وفي خطاب استمر 54 دقيقة أمام مؤتمر حزب العمال في ليفربول، شدد رئيس الوزراء على أنه سيقف بحزم في مواجهة محاولات اليمين المتطرف استغلال الأعلام البريطانية في معارك ثقافية، مؤكدا رؤيته لبلاده من خلال ما أسماه أجندة "الوطنية الحقيقية" التي ترفض ادعاءات فاراج بأن بريطانيا تعيش حالة انهيار.



وكان خطابه قد تضمن إعلانات مهمة، من بينها التخلي عن هدف توني بلير المتمثل في إرسال نصف خريجي المدارس إلى الجامعات، وتوجيه تحذير لأعضاء الحزب بأنه سيكون مستعدا لاتخاذ "قرارات صعبة" تخص الهجرة والاقتصاد.كما كشف عن خطط لإنشاء "مستشفى عبر الإنترنت" في إنجلترا لتقليص قوائم الانتظار من خلال إتاحة استشارات المرضى مع أطباء مختصين من منازلهم، وأكد دعمه لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.ووجد ستارمر نفسه يدخل المؤتمر وحزبه يتراجع خلف حزب Reform في استطلاعات الرأي قبل انتخابات حاسمة في اسكتلندا وويلز وبعض المقاطعات الإنجليزية العام المقبل، بينما كان بعض نواب الحزب ومندوبيه يتساءلون عن أهليته كقائد.وركز رئيس الوزراء هجومه على زعيم حزب Reform UK، وقال إن فاراج "لا يحب بريطانيا". وأكد أن حزب العمال هو "الحزب الوطني"، مقدما رؤيته لبلاد تقوم على "الكرامة والاحترام".وحذر من أن سياسات فاراج وحزبه، التي قال إنها تهدد سبل عيش آلاف المهاجرين القانونيين، تحمل في جوهرها "عنصرية"، وأن الدعوة لترحيل أشخاص عاشوا في بريطانيا لأجيال تعد "عداء لتجديد الأمة". وأضاف أن ما سماه "سياسة التذمر" هي "أكبر تهديد نواجهه لأنها تضرب في صميم هويتنا".وانتقد مزاعم اليمين المتطرف بأنه الممثل الوحيد للوطنية قائلا بانفعال: "متى سمعتم فاراج آخر مرة يتحدث بشكل إيجابي عن مستقبل بريطانيا؟ إنه لا يستطيع، لأنه ببساطة لا يحبها ولا يؤمن بها، ويريد من الناس أن يشكوا فيها كما يفعل هو".وأشار إلى أن المشاكل العميقة في المجتمع البريطاني تعود إلى أزمة 2008 المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يعزز النمو ويرفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد. كما شدد على أن تحقيق النمو وحماية الوظائف يمثلان "المهمة الأساسية" لحكومته.ورد فاراج على الهجوم واعتبر أن ستارمر "غير مؤهل لرئاسة الوزراء"، بينما قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك إن "رئيس الوزراء فوت فرصة الاعتراف بأخطائه الاقتصادية وتقديم خطة لتفادي زيادات ضريبية جديدة هذا الخريف".المصدر: "الإندبندنت"