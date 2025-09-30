Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق ويحرز أفضل أداء شهري في 14 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68db7c1936d3b6.23133275_klqipeomhngjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 07:42
      
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم محرزة أفضل أداء شهري في 14 عاما مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة، ومخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3866.90 دولار للأونصة، في تمام الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش.



وصعد المعدن الأصفر بنسبة 12.1% حتى الآن في سبتمبر 2025، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أوت 2011، إذا استمر الزخم الحالي.

فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1% إلى 3894.90 دولار للأونصة.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة، الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم المركزي الأمريكي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر إن "الإغلاق الحكومي الوشيك يخلق ضبابية من عدم اليقين في السوق، وهو ما ساعد في تسريع مكاسب الذهب".

وأضاف: "يبدو الآن أن مستوى 4000 دولار هو هدف قابل للتطبيق بالنسبة للذهب في نهاية العام، في حين أن ديناميكيات السوق مثل انخفاض أسعار الفائدة والنقاط الساخنة الجيوسياسية المستمرة تعمل لصالح المعدن النفيس".

المصدر: رويترز


