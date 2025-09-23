ترامب يتفاخر بقوة أميركا ويهاجم الأمم المتحدة

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على منظمة الأمم المتحدة خلال خطابه، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة، متباهياً في الوقت ذاته بقوة بلاده العسكرية والاقتصادية.



وقال ترامب: "نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود. النمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته"، مشيراً إلى أن إدارته حققت استثمارات بقيمة 17 ترليون دولار.



وعلى الصعيد الخارجي، أكد أنه أنهى، معتبراً أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح لا الحصول على الجوائز، وأضاف:وتوعّد ترامببالترحيل الفوري، قائلاً:كما اتهم الأمم المتحدة بعدم مساندة بلاده في مساعيها لوقف الحروب، قائلاً:وفي الملف الأمني، شدد الرئيس الأميركي على أن، مجدداً اتهاماته لإيران بأنها، مؤكداً أنهالمصدر: الجزيرة