ترامب يتفاخر بقوة أميركا ويهاجم الأمم المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2ba7d24dd41.67491830_jmenkqhfpogil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 16:16
      
شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على منظمة الأمم المتحدة خلال خطابه، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة، متباهياً في الوقت ذاته بقوة بلاده العسكرية والاقتصادية.

وقال ترامب: "نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود. النمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته"، مشيراً إلى أن إدارته حققت استثمارات بقيمة 17 ترليون دولار.



وعلى الصعيد الخارجي، أكد أنه أنهى سبع حروب استمرت بعضها نحو 30 عاماً، معتبراً أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح لا الحصول على الجوائز، وأضاف: "لا رئيس عالمياً أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب".

وتوعّد ترامب المهاجرين غير الشرعيين بالترحيل الفوري، قائلاً: "كل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير مشروع سيتم إبعاده، وربما سيحدث له ما هو أسوأ".

كما اتهم الأمم المتحدة بعدم مساندة بلاده في مساعيها لوقف الحروب، قائلاً: "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة. لديها إمكانات هائلة لكنها بعيدة عن تحقيقها، حتى أن عملية بناء مقرها شابها فساد".

وفي الملف الأمني، شدد الرئيس الأميركي على أن أكبر تهديد للبشرية يتمثل في أسلحة الدمار الشامل، مجدداً اتهاماته لإيران بأنها "أول راعٍ للإرهاب في العالم"، مؤكداً أنه "لا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية".

المصدر: الجزيرة


الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
