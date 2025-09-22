Babnet   Latest update 08:31 Tunis

كانتونا يحث الأندية واللاعبين على رفض مواجهة إسرائيل بسبب الإبادة في غزة

Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 06:35
      
دعا النجم السابق للكرة الفرنسية إيريك كانتونا الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية وحث الأندية واللاعبين على رفض مواجهتها.

وفي الحفل الخيري "معا من أجل فلسطين"، الذي أقيم في ويمبلي بلندن وجمع نحو مليوني دولار لدعم جمعيات فلسطينية، أوضح النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا أن عضوية روسيا عُلِّقت بعد أيام قليلة على حربها في أوكرانيا، وأن "إسرائيل لا تزال تتمتع بالامتياز رغم مرور 716 يوما على ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية".



وختم "بالتأكيد، جماهير كرة القدم حول العالم تملك القوة لإحداث التغيير".


الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
