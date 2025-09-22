"أمن المقاومة" يعدم 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0df159c7cd4.96314396_gkpqhjmlnofei.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ ما يعرف بأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة "التخابر مع إسرائيل" وسط حضور شعبي في مدينة غزة.



وقالت مصادر محلية إن "قائد المقاومة الذي كان بالميدان، توعد العميل الأكبر ياسر أبو شباب، بالإضافة إلى رامي حلس وأحمد جندية، بنفس المصير".

