"أمن المقاومة" يعدم 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة
نفذ ما يعرف بأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة "التخابر مع إسرائيل" وسط حضور شعبي في مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية إن "قائد المقاومة الذي كان بالميدان، توعد العميل الأكبر ياسر أبو شباب، بالإضافة إلى رامي حلس وأحمد جندية، بنفس المصير".
وشهدت المنطقة تفاعلا شعبيا، إذ هتف السكان الحاضرين بعد تنفيذ الحكم، مرددين: "تحية للكتائب عز الدين"، في تأكيد على دعم الجماهير للمقاومة.
وبحسب المصادر، "تعكس هذه العملية استمرار المقاومة في ملاحقة عناصر التجسس والعملاء الذين يهددون أمن المواطنين والمقاومة الفلسطينية".
