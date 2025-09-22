Babnet   Latest update 06:51 Tunis

"أمن المقاومة" يعدم 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0df159c7cd4.96314396_gkpqhjmlnofei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 06:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نفذ ما يعرف بأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة "التخابر مع إسرائيل" وسط حضور شعبي في مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن "قائد المقاومة الذي كان بالميدان، توعد العميل الأكبر ياسر أبو شباب، بالإضافة إلى رامي حلس وأحمد جندية، بنفس المصير".



وشهدت المنطقة تفاعلا شعبيا، إذ هتف السكان الحاضرين بعد تنفيذ الحكم، مرددين: "تحية للكتائب عز الدين"، في تأكيد على دعم الجماهير للمقاومة.

وبحسب المصادر، "تعكس هذه العملية استمرار المقاومة في ملاحقة عناصر التجسس والعملاء الذين يهددون أمن المواطنين والمقاومة الفلسطينية".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315233


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-20
31°-22
27°-22
26°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    