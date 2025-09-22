محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني، بالاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف بالديوانة، على ذمة الأبحاث في قضية محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات.
ووفق ما أوردته إذاعة موزاييك، فإن الشركة الخاصة التي تعمل بها الموظفة المحتفظ بها تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير، وكانت مكلفة بجلب الحاوية لشركة أخرى مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية.
وقد تمكنت السلطات الأمنية بميناء رادس من ضبط وحجز أكثر من 500 كغ من المخدرات، كانت مخبأة بإحكام بين أجهزة وآلات طبخ مورّدة من الخارج، وذلك داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين في هذه العملية، التي وُصفت بالكبرى على مستوى محاولات تهريب المخدرات عبر الموانئ التونسية.
