Babnet   Latest update 17:59 Tunis

خارجية الاحتلال تنشر بيانا بشأن أسطول الصمود العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baba4ea1dec8.22186196_fplghiqkenjom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 16:44 قراءة: 2 د, 15 ث
      
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها على منصة "إكس"، إن الأسطول الذي تم تنظيمه من قبل حركة حماس يهدف إلى خدمة حماس.

وأكد البيان أن إسرائيل لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتال نشطة ولن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني.



وأضافت الوزارة أنه "إذا كان الهدف الحقيقي لمشاركي الأسطول هو تقديم المساعدات الإنسانية وليس خدمة حماس، فإن إسرائيل تدعو السفن إلى الرسو في ميناء أشكلون وتفريغ المساعدات هناك، حيث سيتم نقلها بشكل منسّق وسريع إلى قطاع غزة".

وختم البيان بدعوة المشاركين إلى عدم خرق القانون وقبول مقترح إسرائيل لنقل أي مساعدات بشكل سلمي إلى غزة.

وكان منظمو أسطول الصمود العالمي،أكدوا اليوم الاثنين، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

واعتبر المنظمون أن المحاولات الإسرائيلية لتجريم مهمتهم الإنسانية المدنية (في الإبحار) إلى غزة هدفها نزع الشرعية عن المساعدات (التي يسعون لإيصالها إلى غزة)، وتبرير العنف (الذي ترتكبه إسرائيل ضد سفن الأسطول).

من جهته، قال المحامي المغربي عبد الحق بنقادي إن أي اعتداء إسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد "قرصنة بحرية وخرقا للقانون الدولي" تترتب عليه مسؤولية وعقاب، وأكد أن الأسطول مبادرة إنسانية سلمية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وبيّن بنقادي أن هناك توقعات بأن تفعل إسرائيل أي شيء لمنع الأسطول من الوصول إلى غزة، لافتا إلى أن أسطول الصمود يضم فريقا قانونيا من محامين مكلفين بمواكبة المبادرة والدفاع عنها.

بدوره، أكد الناشط اليوناني بلوتارهوس فيرنيس أن أسطول الصمود العالمي يحمل طابعا مدنيا في سبيل كسر الحصار عن غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

وأرجع سبب تشكيل الأسطول إلى عدم وفاء الحكومات والمؤسسات بمسؤولياتها، ما جعلهم يُظهرون، كمواطنين عاديين، أن "التضامن والمسؤولية لا يمكن تأجيلهما بعد الآن".

ومنذ أيام، تبحر نحو قطاع غزة عشرات السفن ضمن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن القطاع وتوصيل مساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وفي 16 سبتمبر الجاري، دعا وزراء خارجية 16 دولة إلى احترام القانون الدولي، وتجنب الأعمال غير القانونية ضد أسطول الصمود العالمي.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315280


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
32°-22
27°-22
28°-21
30°-23
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   1112,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    