Babnet   Latest update 10:03 Tunis

أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d10e03ec2da0.00441737_gojifhqnemplk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 09:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 و20 سنة، في حق عناصر شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال تهريب المخدرات إلى تونس.

* قضت المحكمة بـ 10 سنوات سجنا ضد ناقل وصاحب سيارة تاكسي.

* وحكمت بـ 20 سنة سجنا ضد مروّج مخدرات رئيسي.

* كما شملت الأحكام خطايا مالية قدرها 200 ألف دينار ضد جميع المتهمين.

تفاصيل القضية

التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي وتخزينها في منطقة حي التضامن بالعاصمة، في انتظار ترويجها لاحقا.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية من متابعة تحركات عناصر الشبكة ورصد نشاطهم عبر استخدام طائرة مسيرة "درون"، قبل الإطاحة بهم متلبسين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315246


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-23
28°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    