أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 و20 سنة، في حق عناصر شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال تهريب المخدرات إلى تونس.
* قضت المحكمة بـ 10 سنوات سجنا ضد ناقل وصاحب سيارة تاكسي.
* وحكمت بـ 20 سنة سجنا ضد مروّج مخدرات رئيسي.
* كما شملت الأحكام خطايا مالية قدرها 200 ألف دينار ضد جميع المتهمين.
تفاصيل القضيةالتحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي وتخزينها في منطقة حي التضامن بالعاصمة، في انتظار ترويجها لاحقا.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية من متابعة تحركات عناصر الشبكة ورصد نشاطهم عبر استخدام طائرة مسيرة "درون"، قبل الإطاحة بهم متلبسين.
