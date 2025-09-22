أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d10e03ec2da0.00441737_gojifhqnemplk.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 و20 سنة، في حق عناصر شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال تهريب المخدرات إلى تونس.



* قضت المحكمة بـ 10 سنوات سجنا ضد ناقل وصاحب سيارة تاكسي.

