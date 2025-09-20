Babnet   Latest update 19:10 Tunis

التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 18:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 175 عالميا) الى الدور النهائي لبطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي اثر فوزه اليوم السبت على نظيره الأستوني مارك لاجال المصنف 156 عالميا بمجموعتين لواحدة (تفاصيلها 6-7 و6-1 و6-2).

وسيلاقي معز الشرقي غدا الأحد في الدور النهائي الفرنسي دان أديد (المصنف 272 عالميا) الذي تأهل بدوره للمباراة الختامية بفوزه على السويسري ستان فاورينكا المصفنف 137 عالميا) بالانسحاب.



يذكر أنّ  أن معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315177


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-22
34°-23
33°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    