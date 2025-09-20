التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 175 عالميا) الى الدور النهائي لبطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي اثر فوزه اليوم السبت على نظيره الأستوني مارك لاجال المصنف 156 عالميا بمجموعتين لواحدة (تفاصيلها 6-7 و6-1 و6-2).
وسيلاقي معز الشرقي غدا الأحد في الدور النهائي الفرنسي دان أديد (المصنف 272 عالميا) الذي تأهل بدوره للمباراة الختامية بفوزه على السويسري ستان فاورينكا المصفنف 137 عالميا) بالانسحاب.
يذكر أنّ أن معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.
