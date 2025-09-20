كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cf18fcec3c37.88428154_oephmjfknqlgi.jpg width=100 align=left border=0>

حقق الملعب التونسي مساء اليوم السبت فوزا هاما على الجمعية الرياضية والثقافية نواذيبو الموريتانية بنتيجة 2-صفر في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الاول الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاءت ثنائية الملعب التونسي بفضل امين الله الحبوبي (13) وامادو نداي (21)

ويلتقي الملعب التونسي الجمعية الرياضية والثقافية بنواذيبو في لقاء الاياب يوم السبت 27 سبتمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (18) بالملعب البلدي نواذيبو بموريتانيا.





