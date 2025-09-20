Babnet   Latest update 22:12 Tunis

كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cf18fcec3c37.88428154_oephmjfknqlgi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 22:12 قراءة: 0 د, 20 ث
      
حقق الملعب التونسي مساء اليوم السبت فوزا هاما على الجمعية الرياضية والثقافية نواذيبو الموريتانية بنتيجة 2-صفر في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الاول الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.
وجاءت ثنائية الملعب التونسي بفضل امين الله الحبوبي (13) وامادو نداي (21)
ويلتقي الملعب التونسي الجمعية الرياضية والثقافية بنواذيبو في لقاء الاياب يوم السبت 27 سبتمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (18) بالملعب البلدي نواذيبو بموريتانيا.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315186


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
32°-22
34°-21
32°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    