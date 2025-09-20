الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تدور اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الدفعة الأولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك بداية من الساعة 15:30. وفيما يلي البرنامج الكامل للمقابلتين مع النقل التلفزي:
* شبيبة القيروان – الترجي الجرجيسي
15:30
🧑 الحكم: أمير لوصيف – حكم الـVAR: محرز المالكي
النقل التلفزي: الوطنية الثانية
* مستقبل قابس – النادي الصفاقسي
15:30
🧑 الحكم: وليد المنصري – حكم الـVAR: مجدي بلّاغة
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
