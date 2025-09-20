Babnet   Latest update 11:26 Tunis

كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce7b3c9fbfd7.43308938_kpfnqholigjem.jpg width=100 align=left border=0>
نشرت كتائب القسام اليوم السبت، "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، إبان بدء الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية الجديدة في غزة.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت كتائب القسام إنه "بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".





