Babnet   Latest update 14:27 Tunis

اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce98a1b98629.85251959_gqplehfojmink.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 13:24 قراءة: 1 د, 53 ث
      
أكد عدد من المختصين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للزهايمر الموافق لـ21 سبتمبر من كل سنة، خلال يوم علمي عن مرض الزهايمر بمدينة العلوم بالعاصمة تونس، على أهمية حماية المُعين العائلي ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي.

واعتبرت رئيسة وحدة طب المسنين بمستشفى محمود الماطري بأريانة ونائب رئيس الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة سندس بكار، أن المعين من العائلة او من الاطار شبه الطبي يتحمل عبئا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى إنهياره إذا لم يتم تكوينه وتأطيره من طرف المختصين في طب الشيخوخة والأخصائيين النفسيين لحسن التصرف مع المصاب.



وأكدت أنه من المهم أن يهتم المعين بصحته النفسية والجسدية ويوفق بين دوره كمعين مهتم بشخص مصاب بالزهايمر وكفرد لديه حياته الخاصة، مشيرة إلى أن العديد من أفراد العائلات يعانون من الآثار النفسية والاجتماعية لهذا المرض.

وشددت سندس بكار على ضرورة أن لا يُصاب المُعين بالهلع عندما يصبح المريض عنيفا أو ممتنعا عن الأكل والتعايش مع فكرة وجود شخص مريض في العائلة، مشيرة أنه من المهم تمضية وقت مع المريض خارج المنزل خاصة في المراحل الأولى من المرض، من خلال ممارسة الرياضة أو القيام بنشاط فني.

من جهتها، أكدت أستاذة طب الاعصاب ورئيسة قسم طب الاعصاب بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب، سامية بن ساسي، أن مرض الزهايمر في تزايد مستمر، نتيجة للتهرم السكاني الذي تشهده تونس، مشيرة إلى أنه في العالم هناك قرابة 60 مليون مصاب بالزهايمر وسيتضاعف وصولا إلى سنة 2050.

ولفتت الى أن الاحصائيات الوطنية تبرز أن نسبة الإصابة في تونس تبلغ 3 بالمائة بالنسبة للأشخاص ما فوق 65 سنة، مشددة على أهمية الوقاية من خلال اتباع حمية غذائية متوسطية متوازنة ترتكز على الخضروات والتقليص من اللحوم الحمراء والسكريات إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام وتحفيز المخ على النشاط الذهني.

وأشارت رئيسة جمعية الزهايمر تونس، ليلى علوان، إلى أن النشاط البدني يساهم في تغذية الدماغ بالأكسجين ويساعد على الوقاية من مرض الزهايمر مؤكدة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، والسكري، والذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا ولا يلتزمون بأدويتهم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر وتلف خلايا الدماغ.

وشددت على أهمية الوقاية من خلال عملية التشخيص المبكر، منذ ظهور أعراض على غرار النسيان وتغيير في اسلوب الحياة اليومي، لافتة الى ان هذه الاعراض يمكن أن تظهر قبل 10 أو 20 سنة من الإصابة الفعلية بالمرض، ويساعد التشخيص المبكر على التقليص من حدة المرض والتعايش معه حسب تقديرها.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315168


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-22
34°-23
33°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    