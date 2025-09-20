Babnet   Latest update 19:10 Tunis

بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ceded56cebc7.30269906_qpjofhklnigme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 18:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
واصل المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) تألقه في بطولة إفريقيا المقامة بوهران الجزائرية، بحجز بطاقة العبور إلى الدور النهائي بعد فوزه المستحق اليوم السبت على نظيره الغيني بنتيجة 25 – 23 في نصف النهائي.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب التونسي حضورًا في المباراة الختامية المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر، حيث سيلاقي الفائز من المواجهة الثانية بين مصر وأنغولا.



مشوار المنتخب التونسي إلى النهائي:

* 14 سبتمبر: تونس – كينيا (36-28)
* 15 سبتمبر: تونس – مدغشقر (10-0 بالغياب)
* 16 سبتمبر: تونس – نيجيريا (50-25)
* 18 سبتمبر: تونس – البنين (41-19)
* 19 سبتمبر: تونس – أنغولا (30-19)
* 20 سبتمبر: نصف النهائي – تونس – غينيا (25-23)

إنجاز إضافي:

إضافة إلى التأهل للمباراة النهائية، كانت تونس قد ضمنت منذ بلوغها المربع الذهبي بطاقة المشاركة في مونديال 2026، مما يعكس الأداء المميز لهذا الجيل الصاعد.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315178


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-22
34°-23
33°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    