بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا

واصل المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) تألقه في بطولة إفريقيا المقامة بوهران الجزائرية، بحجز بطاقة العبور إلى الدور النهائي بعد فوزه المستحق اليوم السبت على نظيره الغيني بنتيجة 25 – 23 في نصف النهائي.



وبهذا الفوز، ضمن المنتخب التونسي حضورًا في المباراة الختامية المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر، حيث سيلاقي الفائز من المواجهة الثانية بين مصر وأنغولا.

