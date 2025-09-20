Babnet   Latest update 11:26 Tunis

وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e862f243aac30.30827672_qlhngjeipfmok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 10:56
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أنّها تنطلق، بداية من يوم الإثنين 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية 2025-2026 لفائدة أبناء العائلات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي من التلاميذ والطلبة.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك، انه سيتم صرف هذه المساعدات لفائدة 435376 تلميذا من أبناء 238133 عائلة منتفعة بخدمات برنامج "الأمان الاجتماعي" بقيمة جملية تقدّر ب 43.5 مليون دينار.

ولفتت الوزارة الى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من هذه المساعدات في موفى شهر سبتمبر 2025.



السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
