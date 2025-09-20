بطولة إنقلترا: مانشستر يونايتد ينعش موسمه بالفوز على تشيلسي 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cf080f06fe48.28790534_fkgpqenlmoijh.jpg width=100 align=left border=0>

أنعش مانشستر يونايتد موسمه المتعثر في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد".



البداية كانت صعبة على تشيلسي بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حارسه روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة، عقب تدخّل عنيف على مهاجم يونايتد برايان مبيومو خارج منطقة الجزاء. واستغل أصحاب الأرض التفوق العددي سريعًا، حيث وقّع برونو فرنانديز الهدف الأول، قبل أن يضيف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

