بطولة إنقلترا: مانشستر يونايتد ينعش موسمه بالفوز على تشيلسي 2-1
أنعش مانشستر يونايتد موسمه المتعثر في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد".
البداية كانت صعبة على تشيلسي بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حارسه روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة، عقب تدخّل عنيف على مهاجم يونايتد برايان مبيومو خارج منطقة الجزاء. واستغل أصحاب الأرض التفوق العددي سريعًا، حيث وقّع برونو فرنانديز الهدف الأول، قبل أن يضيف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 37.
ورغم أن مانشستر يونايتد تلقى ضربة موجعة بطرد كاسيميرو قبل نهاية الشوط الأول، ما منح تشيلسي أفضلية نسبية، فإن الزوار لم ينجحوا سوى في تقليص الفارق عبر تريفوه تشالوباه برأسية في الدقائق الأخيرة.
وبهذا الانتصار، نجح يونايتد في التمسك بثلاث نقاط ثمينة أعادت له بعض الثقة بعد سلسلة نتائج سلبية، فيما زاد وضعية تشيلسي تعقيدًا في سباق المراتب الأوروبية.
