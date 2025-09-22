5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d111233d7658.89337103_khpmleqgjfino.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً يقضي بـ 5 سنوات سجناً في حق شيخ يبلغ من العمر 76 سنة، بعد ضبطه من قبل دورية أمنية في حديقة الباساج وهو بصدد محاولة اغتصاب طفل قاصر بعد تحويل وجهته.



وقد وُجهت للمتهم تهمة تحويل وجهة طفل قاصر باستعمال الحيلة ومحاولة اغتصاب طفل دون 16 سنة، وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم.









